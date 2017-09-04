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Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Albergue O Burgo

Disponible sin conexión
676
57
Albergue O Burgo Camino de Santiago

Avenida de Lugo, 47 (junto a la gasolinera)
O Pedrouzo (Parroquia de Arca - Concello de O Pino)

630 404 138

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: María Tato Rilo

Observaciones: Además de las literas, disponemos de 5 habitaciones dobles con baño privado a 50-55€ (tarifa 2024). El precio de la habitación individual con baño privado es de 45-50€ (tarifa 2024). No admitimos mascotas

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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