Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Avenida de Lugo, 47 (junto a la gasolinera)
Albergue O Burgo
Disponible sin conexión
67657
Avenida de Lugo, 47 (junto a la gasolinera)
O Pedrouzo (Parroquia de Arca - Concello de O Pino)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: María Tato Rilo
Observaciones: Además de las literas, disponemos de 5 habitaciones dobles con baño privado a 50-55€ (tarifa 2024). El precio de la habitación individual con baño privado es de 45-50€ (tarifa 2024). No admitimos mascotas
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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