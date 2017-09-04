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Alberg O Burgo
Avinguda de Lugo, 47 (al costat de la gasolinera)
O Pedrouzo (Parròquia d'Arca - Concello d'O Pi)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Tato Rilo
Observacions: A més de les lliteres, disposem de 5 habitacions dobles amb bany privat a 40-45€ (tarifa 2022). El preu de l'habitació individual amb bany privat és de 35-40€ (tarifa 2022).No admetem mascotes
Camí Francès
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
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