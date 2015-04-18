Via da Prata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
C/ A Igrexa, 13
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Albergue Nenúfar
Dispoñible sen conexión
210
C/ A Igrexa, 13
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Sigi
Observacións:
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 16
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
km 32,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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