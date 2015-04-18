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Via da Prata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

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Albergue Nenúfar

Dispoñible sen conexión
21
0
05 albergue nenufar

C/ A Igrexa, 13
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)

923 16 50 54, 649 57 88 21, 648 40 16 08, 680 11 98 24

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Sigi

Observacións:

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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