Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

Albergue Nenúfar

Disponible sin conexión
24
4
05 albergue nenufar

C/ La Iglesia, 13
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)

923 16 50 54, 649 57 88 21, 648 40 16 08, 680 11 98 24

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Sigi

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue Nenúfar

Ver todos

¡Envía tus fotografías!