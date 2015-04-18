Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
C/ La Iglesia, 13
Albergue Nenúfar
Disponible sin conexión
244
C/ La Iglesia, 13
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Sigi
Observaciones:
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 16
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
km 32,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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