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Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

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Alberg Nenúfar

Disponible sense connexió
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05 albergue nenufar

C/ L'Església, 13
Valverde de Valdelacasa (Salamanca)

923 16 50 54, 649 57 88 21, 648 40 16 08, 680 11 98 24

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sigi

Observacions:

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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