Zilarraren Bidea Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen
Eliza kalea, 13
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Nenufar Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
220
Eliza kalea, 13
Valverde de Valdeclacasa (Salamanca)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gi
Oharrak:
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 16
Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen
km 32,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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