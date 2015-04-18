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Zilarraren Bidea Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen

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Nenufar Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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05 albergue nenufar

Eliza kalea, 13
Valverde de Valdeclacasa (Salamanca)

923165054, 649 57 88 21, 648401608, 680119824

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gi

Oharrak:

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen Etapa 16

Baños de Montemayor eta Hondarribia arteko etapa, Agurainen

km 32,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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