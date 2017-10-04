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Via da Prata Etapa de Almendralejo a Mérida

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Albergue Muíño de Pancaliente

Dispoñible sen conexión
42
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Albergue molino de pancaliente

Avenida de José Fernández López, s/n
Mérida (Badaxoz)

682 514 366

[email protected]

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Mérida. Xestionado pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Mérida.

Persoa encargada de atender o albergue: Maribel e Javier

Observacións: Teñen credenciais (3 euros).

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Almendralejo a Mérida Etapa 8

Etapa de Almendralejo a Mérida

km 29,6
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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