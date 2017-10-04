Via da Prata Etapa de Almendralejo a Mérida
Avenida de José Fernández López, s/n
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Albergue Muíño de Pancaliente
Dispoñible sen conexión
420
Avenida de José Fernández López, s/n
Mérida (Badaxoz)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Mérida. Xestionado pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Mérida.
Persoa encargada de atender o albergue: Maribel e Javier
Observacións: Teñen credenciais (3 euros).
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 8
Etapa de Almendralejo a Mérida
km 29,6
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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