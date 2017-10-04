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Panberoko errotako aterpetxea
José Fernández López etorbidea, z/g
Merida (Badajoz)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Meridako Udala. Meridako Santiago Bidearen Lagunen Elkarteak kudeatua.
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maribel eta Javier
Oharrak: - ESTAZIA-DENBORA MAXIMOA: Gau bat, ezinbesteko kasuetan izan ezik. - KREDENTZIALAK SALTZEA. - EZ DA MASKOTARIK ONARTZEN. - Hiriko Turismo eta Ondare Partzuergoak interes historikotzat jotako eraikina. - Natur ingurunea hiriaren erdialdean.
Zilarraren bidea
Almendralejotik Meridarako etapa
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