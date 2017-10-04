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Zilarraren Bidea Almendralejotik Meridarako etapa

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Panberoko errotako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
42
0
Albergue molino de pancaliente

José Fernández López etorbidea, z/g
Merida (Badajoz)

682 514 366

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Meridako Udala. Meridako Santiago Bidearen Lagunen Elkarteak kudeatua.

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maribel eta Javier

Oharrak: - ESTAZIA-DENBORA MAXIMOA: Gau bat, ezinbesteko kasuetan izan ezik. - KREDENTZIALAK SALTZEA. - EZ DA MASKOTARIK ONARTZEN. - Hiriko Turismo eta Ondare Partzuergoak interes historikotzat jotako eraikina. - Natur ingurunea hiriaren erdialdean.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Almendralejotik Meridarako etapa Etapa 8

Almendralejotik Meridarako etapa

km 29,6
Denbora 06H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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