Albergue Molino de Pancaliente
Avenida de José Fernández López, s/n
Mérida (Badajoz)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Mérida. Gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Mérida.
Persona encargada de atender el albergue: Maribel y Javier
Observaciones: - MÁXIMO TIEMPO ESTACIA: 1 Noche, salvo fuerza mayor. - VENTA DE CREDENCIALES. - NO SE ADMITEN MASCOTAS. - Edificio Declarado de Interés histórico por el Consorcio Turístico y Patrimonial de la ciudad. - Entorno natural en el centro de la ciudad.
Vía de la plata
Etapa de Almendralejo a Mérida
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