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Via de la Plata Etapa de Almendralejo a Mérida

Albergue Molino de Pancaliente

Disponible sin conexión
58
60
Albergue molino de pancaliente

Avenida de José Fernández López, s/n
Mérida (Badajoz)

682 514 366

[email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Mérida. Gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Mérida.

Persona encargada de atender el albergue: Maribel y Javier

Observaciones: - MÁXIMO TIEMPO ESTACIA: 1 Noche, salvo fuerza mayor. - VENTA DE CREDENCIALES. - NO SE ADMITEN MASCOTAS. - Edificio Declarado de Interés histórico por el Consorcio Turístico y Patrimonial de la ciudad. - Entorno natural en el centro de la ciudad.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Almendralejo a Mérida Etapa 8

Etapa de Almendralejo a Mérida

km 29,6
Tiempo 06H 40’
Dificultad Media
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