Albergue Molino de Pancaliente

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Mérida. Gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Mérida.

Persona encargada de atender el albergue: Maribel y Javier

Observaciones: - MÁXIMO TIEMPO ESTACIA: 1 Noche, salvo fuerza mayor. - VENTA DE CREDENCIALES. - NO SE ADMITEN MASCOTAS. - Edificio Declarado de Interés histórico por el Consorcio Turístico y Patrimonial de la ciudad. - Entorno natural en el centro de la ciudad.