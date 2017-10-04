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Via de la Plata Etapa d'Almendralejo a Mèrida

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Alberg Molino de Pancaliente

Disponible sense connexió
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Albergue molino de pancaliente

Avinguda de José Fernández López, s/n
Mèrida (Badajoz)

682 514 366

[email protected]

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Mèrida. Gestionat per l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de Mèrida.

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maribel i Javier

Observacions: Tenen credencials (3 euros).

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa d'Almendralejo a Mèrida Etapa 8

Etapa d'Almendralejo a Mèrida

km 29,6
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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