Via de la Plata Etapa d'Almendralejo a Mèrida
Avinguda de José Fernández López, s/n
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Alberg Molino de Pancaliente
Disponible sense connexió
440
Avinguda de José Fernández López, s/n
Mèrida (Badajoz)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Mèrida. Gestionat per l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de Mèrida.
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maribel i Javier
Observacions: Tenen credencials (3 euros).
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 8
Etapa d'Almendralejo a Mèrida
km 29,6
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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