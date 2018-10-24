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Camiño Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

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Albergue Municipal Villafranca del Bierzo

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02 albergue municipal de villafranca del bierzo

Desvío á dereita da Igrexa de Santiago, primeiro Albergue a Vila
Villafranca del Bierzo (León)

Albergue: 987 54 23 56. Concello: 987 54 00 89. Turismo: 987 54 00 28.

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleras Xestión Privada.

Observacións: Sabas desechables incluídas.Posibilidade de usar os servizos do albergue para cámping e caravanas - 6?.Posibilidade do uso das duchas unicamente - 3?.Venda de Credenciais.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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