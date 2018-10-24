Camiño Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
Desvío á dereita da Igrexa de Santiago, primeiro Albergue a Vila
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Albergue Municipal Villafranca del Bierzo
Dispoñible sen conexión
3420
Desvío á dereita da Igrexa de Santiago, primeiro Albergue a Vila
Villafranca del Bierzo (León)
Propiedade do albergue: Concello
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleras Xestión Privada.
Observacións: Sabas desechables incluídas.Posibilidade de usar os servizos do albergue para cámping e caravanas - 6?.Posibilidade do uso das duchas unicamente - 3?.Venda de Credenciais.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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