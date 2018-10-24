Camí Francès Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
Desviament a la dreta de l'Església de Santiago, primer Alberg la Vila
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Alberg Municipal Villafranca
Disponible sense connexió
3430
Desviament a la dreta de l'Església de Santiago, primer Alberg la Vila
Villafranca del Bierzo (León)
Propietat de l'alberg: Ajuntament
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleras Gestió Privada.
Observacions: Llençols d'un sol ús inclosos.Possibilitat d'usar els serveis de l'alberg per a càmping i caravanes - 6?.Possibilitat de l'ús de les dutxes únicament - 3?.Venda de Credencials.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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