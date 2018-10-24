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Camí Francès Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

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Alberg Municipal Villafranca

Disponible sense connexió
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02 albergue municipal de villafranca del bierzo

Desviament a la dreta de l'Església de Santiago, primer Alberg la Vila
Villafranca del Bierzo (León)

Alberg: 987 54 23 56. Ajuntament: 987 54 00 89. Turisme: 987 54 00 28.

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleras Gestió Privada.

Observacions: Llençols d'un sol ús inclosos.Possibilitat d'usar els serveis de l'alberg per a càmping i caravanes - 6?.Possibilitat de l'ús de les dutxes únicament - 3?.Venda de Credencials.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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