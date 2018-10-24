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Bide Frantsesa Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

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Villafranca del Bierzo Udal Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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02 albergue municipal de villafranca del bierzo

Santiago Elizaren eskuineranzko desbideratzea, lehen aterpetxea
Villafranca del Bierzo (Leon)

Aterpetxea: 987 54 23 56. Udala: 987 54 00 89. Turismoa: 987 54 00 28.

turismo@villa franfrancelbierza.org

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kudeaketa Pribatuko Ospitaleak.

Oharrak: Erabili eta botatzeko izarak, barne.Kanpinerako eta karabanetarako aterpetxeko zerbitzuak erabiltzeko aukera - 6?.Dutxak -3 bakarrik erabiltzeko aukera.Kredentzialak saltzea.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa Etapa 23

Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa

km 24,1
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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