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Villafranca del Bierzo Udal Aterpetxea
Santiago Elizaren eskuineranzko desbideratzea, lehen aterpetxea
Villafranca del Bierzo (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kudeaketa Pribatuko Ospitaleak.
Oharrak: Erabili eta botatzeko izarak, barne.Kanpinerako eta karabanetarako aterpetxeko zerbitzuak erabiltzeko aukera - 6?.Dutxak -3 bakarrik erabiltzeko aukera.Kredentzialak saltzea.
Bide frantsesa
Ponferradatik Villafranca del Bierzora arteko etapa
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