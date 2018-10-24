Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
Desvío a la derecha de la Iglesia de Santiago, primer Albergue la Villa
Albergue Municipal Villafranca del Bierzo
Disponible sin conexión
444153
Desvío a la derecha de la Iglesia de Santiago, primer Albergue la Villa
Villafranca del Bierzo (León)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleras Gestión Privada.
Observaciones: Sábanas desechables incluidas. Posibilidad de usar los servicios del albergue para camping y caravanas - 6?. Posibilidad del uso de las duchas únicamente - 3?. Venta de Credenciales.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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