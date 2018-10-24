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Camino Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

Albergue Municipal Villafranca del Bierzo

Disponible sin conexión
444
153
02 albergue municipal de villafranca del bierzo

Desvío a la derecha de la Iglesia de Santiago, primer Albergue la Villa
Villafranca del Bierzo (León)

Albergue: 987 54 23 56. Ayuntamiento: 987 54 00 89. Turismo: 987 54 00 28.

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleras Gestión Privada.

Observaciones: Sábanas desechables incluidas. Posibilidad de usar los servicios del albergue para camping y caravanas - 6?. Posibilidad del uso de las duchas únicamente - 3?. Venta de Credenciales.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo Etapa 23

Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo

km 24,1
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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