Albergue Municipal Villafranca del Bierzo

Propiedad del albergue: Ayuntamiento

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleras Gestión Privada.

Observaciones: Sábanas desechables incluidas. Posibilidad de usar los servicios del albergue para camping y caravanas - 6?. Posibilidad del uso de las duchas únicamente - 3?. Venta de Credenciales.