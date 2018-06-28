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Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

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Albergue Municipal Rabanal do Camiño

Dispoñible sen conexión
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09 albergue municipal de rabanal del camino

Praza de Jerónimo Morán Alonso
Rabanal do Camiño (León)

Propiedade do albergue: Xunta Veciñal de Rabanal do Camiño

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta Veciñal de Rabanal do Camiño

Persoa encargada de atender o albergue: Pedro 678433962 / 655274613

Observacións: Albergue moi acolledor situado en Rabanal do Camiño, 36 prazas. Precioso xardín con posibilidade de acampar, zona merendero e hamacas para o descanso dos peregrinos.Cociña totalmente equipada, frigorífico. Tamén hai lavadora.Novo hospitalero e recien reformado polo que o mobiliario é novo (liteiras, colchóns, almofadas, sabas, mantas, todo novo). Abre ás 11 e pecha ás 22.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tempo
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