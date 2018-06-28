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Alberg Municipal Rabanal del Camí
Plaça de Jerónimo Morán Alonso
Rabanal del Camí (León)
Propietat de l'alberg: Junta Veïnal de Rabanal del Camí
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajunta Veïnal de Rabanal del Camí
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pedro 678433962 / 655274613
Observacions: Alberg molt acollidor situat en Rabanal del Camí, 36 places. Preciós jardí amb possibilitat d'acampar, zona berenador i hamaques per al descans dels pelegrins.Cuina totalment equipada, frigorífic. També hi ha rentadora.Nou hospitalero i recien reformat pel que el mobiliari és nou (lliteres, matalassos, coixins, llençols, mantes, tot nou). Obre a les 11 i tanca a les 22.
Camí Francès
Etapa d'Astorga a Foncebadón
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