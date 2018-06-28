Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Municipal Rabanal del Camí

Disponible sense connexió
565
0
09 albergue municipal de rabanal del camino

Plaça de Jerónimo Morán Alonso
Rabanal del Camí (León)

Propietat de l'alberg: Junta Veïnal de Rabanal del Camí

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajunta Veïnal de Rabanal del Camí

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pedro 678433962 / 655274613

Observacions: Alberg molt acollidor situat en Rabanal del Camí, 36 places. Preciós jardí amb possibilitat d'acampar, zona berenador i hamaques per al descans dels pelegrins.Cuina totalment equipada, frigorífic. També hi ha rentadora.Nou hospitalero i recien reformat pel que el mobiliari és nou (lliteres, matalassos, coixins, llençols, mantes, tot nou). Obre a les 11 i tanca a les 22.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies