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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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Rabanal del Camino Udal Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
565
0
09 albergue municipal de rabanal del camino

Jeronimo Morán Alonso plaza
Rabanal del Camino (Leon)

Aterpetxearen jabegoa: Bideko Rabanal Auzoko Batzarra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Bideko Rabanal Auzoko Batzarra

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pedro 678 433 962 / 655274613

Oharrak: Aterpetxe oso atsegina, Rabanal del Camino herrian, 36 plaza. Lorategi ederra, kanpatzeko aukera duena, askaldegia eta hamakak erromesen atsedenerako.Sukaldea erabat ekipatua, hozkailua. Garbigailua ere badago.Ospitale berria eta eraberritua, beraz, altzariak berria da (litak, koltxoiak, burkoak, maindireak, mantak, dena berria). 11:00etan irekiko du eta 22:00etan itxiko du.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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