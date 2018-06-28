Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Rabanal del Camino Udal Aterpetxea
Jeronimo Morán Alonso plaza
Rabanal del Camino (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Bideko Rabanal Auzoko Batzarra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Bideko Rabanal Auzoko Batzarra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pedro 678 433 962 / 655274613
Oharrak: Aterpetxe oso atsegina, Rabanal del Camino herrian, 36 plaza. Lorategi ederra, kanpatzeko aukera duena, askaldegia eta hamakak erromesen atsedenerako.Sukaldea erabat ekipatua, hozkailua. Garbigailua ere badago.Ospitale berria eta eraberritua, beraz, altzariak berria da (litak, koltxoiak, burkoak, maindireak, mantak, dena berria). 11:00etan irekiko du eta 22:00etan itxiko du.
Bide frantsesa
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak