Albergue Municipal Rabanal del Camino
Plaza de Jerónimo Morán Alonso
Rabanal del Camino (León)
Propiedad del albergue: Junta Vecinal de Rabanal del Camino
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Rabanal del Camino
Persona encargada de atender el albergue: Pedro 678433962 / 655274613
Observaciones: Albergue muy acogedor situado en Rabanal del Camino, 36 plazas. Precioso jardín con posibilidad de acampar, zona merendero y hamacas para el descanso de los peregrinos. Cocina totalmente equipada, frigorífico. También hay lavadora. Nuevo hospitalero y recien reformado por lo que el mobiliario es nuevo (literas, colchones, almohadas, sábanas, mantas, todo nuevo). Abre a las 11 y cierra a las 22.
Camino Francés
Etapa de Astorga a Foncebadón
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