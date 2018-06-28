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Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue Municipal Rabanal del Camino

Disponible sin conexión
574
60
09 albergue municipal de rabanal del camino

Plaza de Jerónimo Morán Alonso
Rabanal del Camino (León)

Propiedad del albergue: Junta Vecinal de Rabanal del Camino

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Rabanal del Camino

Persona encargada de atender el albergue: Pedro 678433962 / 655274613

Observaciones: Albergue muy acogedor situado en Rabanal del Camino, 36 plazas. Precioso jardín con posibilidad de acampar, zona merendero y hamacas para el descanso de los peregrinos. Cocina totalmente equipada, frigorífico. También hay lavadora. Nuevo hospitalero y recien reformado por lo que el mobiliario es nuevo (literas, colchones, almohadas, sábanas, mantas, todo nuevo). Abre a las 11 y cierra a las 22.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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