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Via da Prata Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

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Albergue municipal O Realejo

Dispoñible sen conexión
1481
0
Albergue el realejo

C/ Pablo Picasso, s/n
El Real de la Jara (Sevilla)

954 73 30 07

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello del Real de la Jara

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello del Real de la Jara

Persoa encargada de atender o albergue: As chaves pódense coller na Oficina de Turismo, que abre de luns a venres pola mañá e pola tarde. Tamén os sábados e domingos pola mañá. Está situada en Cálea Párroco Antonio Rosendo, 2

Observacións: Atópase á entrada do pobo. É a primeira casa que ve o peregrino ao chegar desde Almadén de la Plata. Á saída hai que deixar a chave na caixa de correos da entrada

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio Etapa 4

Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

km 34,5
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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