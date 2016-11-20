Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue municipal O Realejo
C/ Pablo Picasso, s/n
El Real de la Jara (Sevilla)
Propiedade do albergue: Concello del Real de la Jara
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello del Real de la Jara
Persoa encargada de atender o albergue: As chaves pódense coller na Oficina de Turismo, que abre de luns a venres pola mañá e pola tarde. Tamén os sábados e domingos pola mañá. Está situada en Cálea Párroco Antonio Rosendo, 2
Observacións: Atópase á entrada do pobo. É a primeira casa que ve o peregrino ao chegar desde Almadén de la Plata. Á saída hai que deixar a chave na caixa de correos da entrada
Vía da prata
Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo