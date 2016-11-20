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Via de la Plata Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

Albergue municipal El Realejo

Disponible sin conexión
1499
14
Albergue el realejo

C/ Pablo Picasso, s/n
El Real de la Jara (Sevilla)

954 73 30 07

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de El Real de la Jara

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de El Real de la Jara

Persona encargada de atender el albergue: Las llaves se pueden coger en la Oficina de Turismo, que abre de lunes a viernes por la mañana y por la tarde. También los sábados y domingos por la mañana. Está situada en la Calle Párroco Antonio Rosendo, 2

Observaciones: Se encuentra a la entrada del pueblo. Es la primera casa que ve el peregrino al llegar desde Almadén de la Plata. A la salida hay que dejar la llave en el buzón de la entrada

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio Etapa 4

Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio

km 34,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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