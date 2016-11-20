Albergue municipal El Realejo
C/ Pablo Picasso, s/n
El Real de la Jara (Sevilla)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de El Real de la Jara
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de El Real de la Jara
Persona encargada de atender el albergue: Las llaves se pueden coger en la Oficina de Turismo, que abre de lunes a viernes por la mañana y por la tarde. También los sábados y domingos por la mañana. Está situada en la Calle Párroco Antonio Rosendo, 2
Observaciones: Se encuentra a la entrada del pueblo. Es la primera casa que ve el peregrino al llegar desde Almadén de la Plata. A la salida hay que dejar la llave en el buzón de la entrada
Vía de la plata
Etapa de Almadén de la Plata a Monesterio
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos