Albergue municipal El Realejo

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de El Real de la Jara

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de El Real de la Jara

Persona encargada de atender el albergue: Las llaves se pueden coger en la Oficina de Turismo, que abre de lunes a viernes por la mañana y por la tarde. También los sábados y domingos por la mañana. Está situada en la Calle Párroco Antonio Rosendo, 2

Observaciones: Se encuentra a la entrada del pueblo. Es la primera casa que ve el peregrino al llegar desde Almadén de la Plata. A la salida hay que dejar la llave en el buzón de la entrada