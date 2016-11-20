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Via de la Plata Etapa d'Almadén de la Plata a Monesterio

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Alberg municipal El Realejo

Disponible sense connexió
1482
0
Albergue el realejo

C/ Pablo Picasso, s/n
El Real de la Jara (Sevilla)

954 73 30 07

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament del Real de la Jara

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament del Real de la Jara

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Les claus es poden agafar en l'Oficina de Turisme, que obre de dilluns a divendres al matí i a la tarda. També els dissabtes i diumenges al matí. Està situada en la Calli Rector Antonio Rosendo, 2

Observacions: Es troba a l'entrada del poble. És la primera casa que veu el pelegrí en arribar des d'Almadén de la Plata. A la sortida cal deixar la clau en la bústia de l'entrada

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa d'Almadén de la Plata a Monesterio Etapa 4

Etapa d'Almadén de la Plata a Monesterio

km 34,5
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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