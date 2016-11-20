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Alberg municipal El Realejo
C/ Pablo Picasso, s/n
El Real de la Jara (Sevilla)
Propietat de l'alberg: Ajuntament del Real de la Jara
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament del Real de la Jara
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Les claus es poden agafar en l'Oficina de Turisme, que obre de dilluns a divendres al matí i a la tarda. També els dissabtes i diumenges al matí. Està situada en la Calli Rector Antonio Rosendo, 2
Observacions: Es troba a l'entrada del poble. És la primera casa que veu el pelegrí en arribar des d'Almadén de la Plata. A la sortida cal deixar la clau en la bústia de l'entrada
Via de la plata
Etapa d'Almadén de la Plata a Monesterio
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