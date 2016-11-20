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El Redujo udal aterpetxea
Pablo Picasso kalea, z/g
La Real de la Jara (Sevilla)
Aterpetxearen jabegoa: La Real de la Jarako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: La Real de la Jarako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Giltzak Turismo Bulegoan har daitezke, astelehenetik ostiralera goizez eta arratsaldez irekita. Larunbat eta igande goizetan ere. Antonio Rosendo kaleko 2. zenbakian dago.
Oharrak: Herriaren sarreran dago. Almadenetik irtetean erromesak ikusten duen lehen etxea da. Irteeran, giltza sarrerako postontzian utzi behar da
Zilarraren bidea
Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa
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