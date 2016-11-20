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Zilarraren Bidea Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa

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El Redujo udal aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1482
0
Albergue el realejo

Pablo Picasso kalea, z/g
La Real de la Jara (Sevilla)

954 73 30 07

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: La Real de la Jarako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: La Real de la Jarako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Giltzak Turismo Bulegoan har daitezke, astelehenetik ostiralera goizez eta arratsaldez irekita. Larunbat eta igande goizetan ere. Antonio Rosendo kaleko 2. zenbakian dago.

Oharrak: Herriaren sarreran dago. Almadenetik irtetean erromesak ikusten duen lehen etxea da. Irteeran, giltza sarrerako postontzian utzi behar da

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa Etapa 4

Almadén de la Platatik Monesteriorako etapa

km 34,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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