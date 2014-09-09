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Albergue municipal Jesús Otero
Praza Abad Francisco Navarro, s/n. Xunto á Colexiata
Santillana del Mar (Cantabria)
Propiedade do albergue: Concello de Santillana del Mar
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Santillana del Mar
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal
Observacións: O albergue está situado nun local municipal e atópase situado no xardín do museo Jesús Otero
Camiño do Norte
Etapa de Queveda a Comiñas
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