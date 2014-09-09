Iparraldeko Bidea Quevedatik Comillasera
Abad Francisco Navarro plaza, z/g. Kolegiata ondoan
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Jesús Otero udal aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1090
Abad Francisco Navarro plaza, z/g. Kolegiata ondoan
Santillana del Mar (Kantabria)
Aterpetxearen jabegoa: Santillana del Mar-eko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santillana del Mar-eko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak
Oharrak: Aterpetxea udal lokal batean dago eta Jesús Otero museoaren lorategian dago kokatuta
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 15
Quevedatik Comillasera
km 26,4
Denbora 06H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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