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Iparraldeko Bidea Quevedatik Comillasera

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Jesús Otero udal aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
109
0

Abad Francisco Navarro plaza, z/g. Kolegiata ondoan
Santillana del Mar (Kantabria)

942 84 01 98

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Santillana del Mar-eko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santillana del Mar-eko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak

Oharrak: Aterpetxea udal lokal batean dago eta Jesús Otero museoaren lorategian dago kokatuta

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Quevedatik Comillasera Etapa 15

Quevedatik Comillasera

km 26,4
Denbora 06H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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