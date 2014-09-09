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Alberg municipal Jesús Otero
Plaza Abad Francisco Navarro, s/n. Al costat de la Col·legiata
Santillana del Mar (Cantàbria)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Santillana del Mar
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Santillana del Mar
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal
Observacions: L'alberg està situat en un local municipal i es troba situat en el jardí del museu Jesús Otero
Camí del Nord
Etapa de Queveda a Cometes
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