Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino del Norte Etapa de Queveda a Comillas

Albergue municipal Jesús Otero

Disponible sin conexión
116
35

Plaza Abad Francisco Navarro, s/n. Junto a la Colegiata
Santillana del Mar (Cantabria)

942 84 01 98

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Santillana del Mar

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Santillana del Mar

Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal

Observaciones: El albergue está ubicado en un local municipal y se encuentra situado en el jardín del museo Jesús Otero

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Queveda a Comillas Etapa 15

Etapa de Queveda a Comillas

km 26,4
Tiempo 06H 20’
Dificultad Media
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías