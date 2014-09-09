Camino del Norte Etapa de Queveda a Comillas
Plaza Abad Francisco Navarro, s/n. Junto a la Colegiata
Albergue municipal Jesús Otero
Disponible sin conexión
11635
Plaza Abad Francisco Navarro, s/n. Junto a la Colegiata
Santillana del Mar (Cantabria)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Santillana del Mar
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Santillana del Mar
Persona encargada de atender el albergue: Personal municipal
Observaciones: El albergue está ubicado en un local municipal y se encuentra situado en el jardín del museo Jesús Otero
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 15
Etapa de Queveda a Comillas
km 26,4
Tiempo 06H 20’
Dificultad Media
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