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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

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Albergue Municipal de Vilaserío

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Albergue municipal de vilaserio

Vilaserío s/n (á saída do pobo)
Vilaserío (Parroquia de San Pedro de Bugallido-Concello de Negreira)

648 792 029

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Negreira

Persoa encargada de atender o albergue: Nidia Alvite Barreiros

Observacións: Atópase nas antigas escolas de Vilaserío.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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