Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa
Villasío z/g (herriaren irteeran)
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Villaseroko Udal Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
330
Villasío z/g (herriaren irteeran)
Villaserío (Bugallidoko San Pedro Parrokia Negrairen)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Negreirako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nidia Alvite Barreiros
Oharrak: Villlaserío eskola zaharrean dago.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 2
Negreira a Olveiroa etapa
km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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