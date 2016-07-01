Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Villaseroko Udal Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
33
0
Albergue municipal de vilaserio

Villasío z/g (herriaren irteeran)
Villaserío (Bugallidoko San Pedro Parrokia Negrairen)

648792 029

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Negreirako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Nidia Alvite Barreiros

Oharrak: Villlaserío eskola zaharrean dago.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Negreira a Olveiroa etapa Etapa 2

Negreira a Olveiroa etapa

km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi