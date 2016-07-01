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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Albergue Municipal de Vilaserío

Disponible sin conexión
41
15
Albergue municipal de vilaserio

Vilaserío s/n (a la salida del pueblo)
Vilaserío (Parroquia de San Pedro de Bugallido-Concello de Negreira)

648 792 029

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Negreira

Persona encargada de atender el albergue: Nidia Alvite Barreiros

Observaciones: Se encuentra en las antiguas escuelas de Vilaserío.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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