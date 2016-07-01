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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

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Alberg Municipal de Vilaserío

Disponible sense connexió
34
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Albergue municipal de vilaserio

Vilaserío s/n (a la sortida del poble)
Vilaserío (Parròquia de Sant Pere de Bugallido-Concello de Negreira)

648 792 029

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Negreira

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nidia Alvite Barreiros

Observacions: Es troba a les antigues escoles de Vilaserío.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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