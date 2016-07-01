Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Vilaserío s/n (a la sortida del poble)
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Alberg Municipal de Vilaserío
Disponible sense connexió
340
Vilaserío s/n (a la sortida del poble)
Vilaserío (Parròquia de Sant Pere de Bugallido-Concello de Negreira)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Negreira
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Nidia Alvite Barreiros
Observacions: Es troba a les antigues escoles de Vilaserío.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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