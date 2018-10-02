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Albergue Municipal de Peregrinos de Azofra
Rúa As Parras, 7
Azofra (A Rioxa)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: O Concello
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros; persoal laboral de Azofra.
Observacións: Os datos da ficha corresponden ao albergue máis grande. O Concello de Azofra dispón de tres locais, con 60 prazas en habitacións de 2 camas independentes, 20 prazas en 4 habitacións (8 en liteiras) e 16 prazas en 2 habitacións de 4 liteiras cada unha, todas elas con baños, duchas, cociñas e auga quente, que funcionan de forma coordinada e que se abren segundo a necesidade de prazas e en total suman 96 camas.
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Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada
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