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Camiño Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

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Albergue Municipal de Peregrinos de Azofra

Dispoñible sen conexión
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01 peregrinos azofra

Rúa As Parras, 7
Azofra (A Rioxa)

941 37 93 25 (albergue e reservas); só emerxencias ou fóra de tempada 638 261 432.

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: O Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros; persoal laboral de Azofra.

Observacións: Os datos da ficha corresponden ao albergue máis grande. O Concello de Azofra dispón de tres locais, con 60 prazas en habitacións de 2 camas independentes, 20 prazas en 4 habitacións (8 en liteiras) e 16 prazas en 2 habitacións de 4 liteiras cada unha, todas elas con baños, duchas, cociñas e auga quente, que funcionan de forma coordinada e que se abren segundo a necesidade de prazas e en total suman 96 camas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo da Calzada

km 21,0
Tempo 04H 45’
Dificultade baixa
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