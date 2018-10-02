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Camino Francés Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada

Albergue Municipal de Peregrinos de Azofra

Disponible sin conexión
98
165
01 peregrinos azofra

Calle Las Parras, 7
Azofra (La Rioja)

941 37 93 25 (albergue y reservas); sólo emergencias o fuera de temporada 638 261 432.

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: El Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros; personal laboral de Azofra.

Observaciones: Los datos de la ficha corresponden al albergue más grande. El Ayuntamiento de Azofra dispone de tres locales, con 60 plazas en habitaciones de 2 camas independientes, 20 plazas en 4 habitaciones (8 en literas) y 16 plazas en 2 habitaciones de 4 literas cada una, todas ellas con baños, duchas, cocinas y agua caliente, que funcionan de forma coordinada y que se abren según la necesidad de plazas y en total suman 96 camas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calzada

km 21,0
Tiempo 04H 45’
Dificultad Baja
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