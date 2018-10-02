Albergue Municipal de Peregrinos de Azofra

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: El Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros; personal laboral de Azofra.

Observaciones: Los datos de la ficha corresponden al albergue más grande. El Ayuntamiento de Azofra dispone de tres locales, con 60 plazas en habitaciones de 2 camas independientes, 20 plazas en 4 habitaciones (8 en literas) y 16 plazas en 2 habitaciones de 4 literas cada una, todas ellas con baños, duchas, cocinas y agua caliente, que funcionan de forma coordinada y que se abren según la necesidad de plazas y en total suman 96 camas.