Albergue Municipal de Peregrinos de Azofra
Calle Las Parras, 7
Azofra (La Rioja)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: El Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros; personal laboral de Azofra.
Observaciones: Los datos de la ficha corresponden al albergue más grande. El Ayuntamiento de Azofra dispone de tres locales, con 60 plazas en habitaciones de 2 camas independientes, 20 plazas en 4 habitaciones (8 en literas) y 16 plazas en 2 habitaciones de 4 literas cada una, todas ellas con baños, duchas, cocinas y agua caliente, que funcionan de forma coordinada y que se abren según la necesidad de plazas y en total suman 96 camas.
Camino Francés
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