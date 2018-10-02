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Camí Francès Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada

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Alberg Municipal de Pelegrins d'Azofra

Disponible sense connexió
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01 peregrinos azofra

Calli Les Parres, 7
Azofra (La Rioja)

941 37 93 25 (alberg i reserves); només emergències o fora de temporada 638 261 432.

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Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: L'Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros; personal laboral d'Azofra.

Observacions: Les dades de la fitxa corresponen a l'alberg més gran. L'Ajuntament d'Azofra disposa de tres locals, amb 60 places en habitacions de 2 llits independents, 20 places en 4 habitacions (8 en lliteres) i 16 places en 2 habitacions de 4 lliteres cadascuna, totes elles amb banys, dutxes, cuines i aigua calenta, que funcionen de forma coordinada i que s'obren segons la necessitat de places i en total sumen 96 llits.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada Etapa 9

Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada

km 21,0
Temps 04H 45’
Dificultat baixa
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