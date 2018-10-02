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Alberg Municipal de Pelegrins d'Azofra
Calli Les Parres, 7
Azofra (La Rioja)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: L'Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros; personal laboral d'Azofra.
Observacions: Les dades de la fitxa corresponen a l'alberg més gran. L'Ajuntament d'Azofra disposa de tres locals, amb 60 places en habitacions de 2 llits independents, 20 places en 4 habitacions (8 en lliteres) i 16 places en 2 habitacions de 4 lliteres cadascuna, totes elles amb banys, dutxes, cuines i aigua calenta, que funcionen de forma coordinada i que s'obren segons la necessitat de places i en total sumen 96 llits.
Camí Francès
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada
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