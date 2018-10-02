Bide Frantsesa Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
Las Parras kalea, 7
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Azofrako Erromesen Udal Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
780
Las Parras kalea, 7
Azofra (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ospitaleak; Azofrako lan-kontratuko langileak.
Oharrak: Fitxako datuak aterpetxe handienari dagozkio. Azazfrako Udalak hiru lokal ditu: 60 plaza bi ohe independenteko geletan, 20 plaza 4 geletan (8 litrokoak) eta 16 plaza 4 gelatan (guztiak bainugela, dutxa, sukalde eta ur beroarekin).
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 9
Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea
km 21,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna TXIKIA
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