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Bide Frantsesa Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea

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Azofrako Erromesen Udal Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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01 peregrinos azofra

Las Parras kalea, 7
Azofra (Errioxa)

941 37 93 25 (aterpea eta erreserbak); larrialdiak bakarrik edo sasoiz kanpo 638261 432.

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ospitaleak; Azofrako lan-kontratuko langileak.

Oharrak: Fitxako datuak aterpetxe handienari dagozkio. Azazfrako Udalak hiru lokal ditu: 60 plaza bi ohe independenteko geletan, 20 plaza 4 geletan (8 litrokoak) eta 16 plaza 4 gelatan (guztiak bainugela, dutxa, sukalde eta ur beroarekin).

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea Etapa 9

Etapa: Naiaratik Stora. Galtzadaren igandea

km 21,0
Denbora 04H 45’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Azofrako Erromesen Udal Aterpetxea

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