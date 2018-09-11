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Albergue municipal de Castrillo dos Polvazares
Rúa do Xardín. Ir Rúa Real 36 para o check-in e recoller as chaves.
Castrillo dos Polvazares (pedanía de Astorga)
Propiedade do albergue: Xunta Veciñal de Castrillo dos Polvazares - Concello de Astorga
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta Veciñal de Castrillo dos Polvazares - Concello de Astorga
Persoa encargada de atender o albergue: Bertrand & Basia 691 22 10 58
Observacións: Castrillo dos Polvazares, dentro da comarca da Maragatería, é un Conxunto Histórico-Artístico. Atópase moi preto do Camiño e para chegar ata aquí hai que continuar pola estrada ao chegar a Murias de Rechivaldo. Preparamos ceas e almorzos ?donativo?, saudables e tomando en conta os requisitos dietéticos de cada un.
Camiño Francés
Etapa de Astorga a Foncebadón
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