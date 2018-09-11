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Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

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Albergue municipal de Castrillo dos Polvazares

Dispoñible sen conexión
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Albergue de castrillo

Rúa do Xardín. Ir Rúa Real 36 para o check-in e recoller as chaves.
Castrillo dos Polvazares (pedanía de Astorga)

691 22 10 58

[email protected]

Propiedade do albergue: Xunta Veciñal de Castrillo dos Polvazares - Concello de Astorga

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta Veciñal de Castrillo dos Polvazares - Concello de Astorga

Persoa encargada de atender o albergue: Bertrand & Basia 691 22 10 58

Observacións: Castrillo dos Polvazares, dentro da comarca da Maragatería, é un Conxunto Histórico-Artístico. Atópase moi preto do Camiño e para chegar ata aquí hai que continuar pola estrada ao chegar a Murias de Rechivaldo. Preparamos ceas e almorzos ?donativo?, saudables e tomando en conta os requisitos dietéticos de cada un.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tempo
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