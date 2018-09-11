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Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

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Alberg municipal de Castrillo dels Polvazares

Disponible sense connexió
385
0
Albergue de castrillo

Calli del Jardí. Anar Carrer Real 36 pel check-in i recollir les claus.
Castrillo dels Polvazares (pedania d'Astorga)

691 22 10 58

[email protected]

Propietat de l'alberg: Junta Veïnal de Castrillo dels Polvazares - Ajuntament d'Astorga

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta Veïnal de Castrillo dels Polvazares - Ajuntament d'Astorga

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Bertrand & Basia 691 22 10 58

Observacions: Castrillo dels Polvazares, dins de la comarca de la Maragatería, és un Conjunt Històric-Artístic. Es troba molt prop del Camí i per arribar fins a aquí cal continuar per la carretera en arribar a Murias de Rechivaldo. Preparem sopars i desdejunis ?donatiu?, saludables i prenent en compte els requisits dietètics de cadascun.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
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