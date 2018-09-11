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Alberg municipal de Castrillo dels Polvazares
Calli del Jardí. Anar Carrer Real 36 pel check-in i recollir les claus.
Castrillo dels Polvazares (pedania d'Astorga)
Propietat de l'alberg: Junta Veïnal de Castrillo dels Polvazares - Ajuntament d'Astorga
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta Veïnal de Castrillo dels Polvazares - Ajuntament d'Astorga
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Bertrand & Basia 691 22 10 58
Observacions: Castrillo dels Polvazares, dins de la comarca de la Maragatería, és un Conjunt Històric-Artístic. Es troba molt prop del Camí i per arribar fins a aquí cal continuar per la carretera en arribar a Murias de Rechivaldo. Preparem sopars i desdejunis ?donatiu?, saludables i prenent en compte els requisits dietètics de cadascun.
Camí Francès
Etapa d'Astorga a Foncebadón
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