Albergue municipal de Castrillo de los Polvazares
Calle del Jardín. Ir Calle Real 36 para el check-in y recoger las llaves.
Castrillo de los Polvazares (pedanía de Astorga)
Propiedad del albergue: Junta Vecinal de Castrillo de los Polvazares - Ayuntamiento de Astorga
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Castrillo de los Polvazares - Ayuntamiento de Astorga
Persona encargada de atender el albergue: Bertrand & Basia 691 22 10 58
Observaciones: Castrillo de los Polvazares, dentro de la comarca de la Maragatería, es un Conjunto Histórico-Artístico. Se encuentra muy cerca del Camino y para llegar hasta aquí hay que continuar por la carretera al llegar a Murias de Rechivaldo. Preparamos cenas y desayunos ?donativo?, saludables y tomando en cuenta los requisitos dietéticos de cada uno.
Camino Francés
Etapa de Astorga a Foncebadón
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