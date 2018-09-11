Albergue municipal de Castrillo de los Polvazares

Calle del Jardín. Ir Calle Real 36 para el check-in y recoger las llaves.

Castrillo de los Polvazares (pedanía de Astorga) 691 22 10 58 [email protected]

Propiedad del albergue: Junta Vecinal de Castrillo de los Polvazares - Ayuntamiento de Astorga

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Castrillo de los Polvazares - Ayuntamiento de Astorga

Persona encargada de atender el albergue: Bertrand & Basia 691 22 10 58

Observaciones: Castrillo de los Polvazares, dentro de la comarca de la Maragatería, es un Conjunto Histórico-Artístico. Se encuentra muy cerca del Camino y para llegar hasta aquí hay que continuar por la carretera al llegar a Murias de Rechivaldo. Preparamos cenas y desayunos ?donativo?, saludables y tomando en cuenta los requisitos dietéticos de cada uno.