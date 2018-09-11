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Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue municipal de Castrillo de los Polvazares

Disponible sin conexión
385
1
Albergue de castrillo

Calle del Jardín. Ir Calle Real 36 para el check-in y recoger las llaves.
Castrillo de los Polvazares (pedanía de Astorga)

691 22 10 58

[email protected]

Propiedad del albergue: Junta Vecinal de Castrillo de los Polvazares - Ayuntamiento de Astorga

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Junta Vecinal de Castrillo de los Polvazares - Ayuntamiento de Astorga

Persona encargada de atender el albergue: Bertrand & Basia 691 22 10 58

Observaciones: Castrillo de los Polvazares, dentro de la comarca de la Maragatería, es un Conjunto Histórico-Artístico. Se encuentra muy cerca del Camino y para llegar hasta aquí hay que continuar por la carretera al llegar a Murias de Rechivaldo. Preparamos cenas y desayunos ?donativo?, saludables y tomando en cuenta los requisitos dietéticos de cada uno.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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