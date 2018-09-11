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Los Polvazaresko Udalaren aterpetxea
Lorategiko kalea. Ir Calle Real 36, check-in-erako eta giltzak jasotzeko.
Polvazarren azoka (Astorgako alkate)
Aterpetxearen jabegoa: Castrilloko Auzo Batzarra - Astorgako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Castrilloko Auzo Batzarra - Astorgako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bertrand&Babia 691 22 10 58
Oharrak: Polvazaroen azoka, Maragateria eskualdearen barruan, Multzo Historiko-Artistikoa da. Errepidetik oso gertu dago, eta, honaino iristeko, errepidetik jarraitu behar da Murias de Rechivaldera iristean. Afariak eta gosariak prestatzen ditugu? emaitza osasungarriak eta bakoitzaren baldintza dietetikoak kontuan hartuta.
Bide frantsesa
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
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