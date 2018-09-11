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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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Los Polvazaresko Udalaren aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
385
0
Albergue de castrillo

Lorategiko kalea. Ir Calle Real 36, check-in-erako eta giltzak jasotzeko.
Polvazarren azoka (Astorgako alkate)

691 22 10 58

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Castrilloko Auzo Batzarra - Astorgako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Castrilloko Auzo Batzarra - Astorgako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Bertrand&Babia 691 22 10 58

Oharrak: Polvazaroen azoka, Maragateria eskualdearen barruan, Multzo Historiko-Artistikoa da. Errepidetik oso gertu dago, eta, honaino iristeko, errepidetik jarraitu behar da Murias de Rechivaldera iristean. Afariak eta gosariak prestatzen ditugu? emaitza osasungarriak eta bakoitzaren baldintza dietetikoak kontuan hartuta.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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