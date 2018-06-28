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Via da Prata Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

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Albergue Municipal de Casar de Cáceres

Dispoñible sen conexión
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Albergue casar de caceres

Praza de España, fronte ao Concello
Casar de Cáceres (Cáceres)

Oficina de Información Turística e Recepción de Peregrinos, Praza de España, fronte ao albergue: 669 96 18 87. Concello (927 29 00 02), Policía Local (609 164 048), Bar O Século 927 29 00 98, Bar Majuca (927 29 11 18

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Casar de Cáceres

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Casar de Cáceres

Persoa encargada de atender o albergue: Concello de Casar de Cáceres

Observacións: As chaves pódense recoller en: - Oficina de Información Turística e Recepción de Peregrinos, Praza de España, fronte ao albergue: 669 96 18 87.- Bar O Século, teléfonos: 927 29 00 98 situado en Praza de España,- Bar Restaurante Majuca, teléfono: 927 29 11 18.- Policía Municipal, teléfono: 609 164 048.Nestes lugares tamén se pode selar a credencial e abonar a cota de 5? por persoa. Non se fan reservas.Para calquera consulta: [email protected]

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres Etapa 11

Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

km 22,8
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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