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Albergue Municipal de Casar de Cáceres
Praza de España, fronte ao Concello
Casar de Cáceres (Cáceres)
Oficina de Información Turística e Recepción de Peregrinos, Praza de España, fronte ao albergue: 669 96 18 87. Concello (927 29 00 02), Policía Local (609 164 048), Bar O Século 927 29 00 98, Bar Majuca (927 29 11 18
Propiedade do albergue: Concello de Casar de Cáceres
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Casar de Cáceres
Persoa encargada de atender o albergue: Concello de Casar de Cáceres
Observacións: As chaves pódense recoller en: - Oficina de Información Turística e Recepción de Peregrinos, Praza de España, fronte ao albergue: 669 96 18 87.- Bar O Século, teléfonos: 927 29 00 98 situado en Praza de España,- Bar Restaurante Majuca, teléfono: 927 29 11 18.- Policía Municipal, teléfono: 609 164 048.Nestes lugares tamén se pode selar a credencial e abonar a cota de 5? por persoa. Non se fan reservas.Para calquera consulta: [email protected]
Vía da prata
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
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