Albergue Municipal de Casar de Cáceres
Plaza de España, frente al Ayuntamiento
Casar de Cáceres (Cáceres)
Oficina de Información Turística y Recepción de Peregrinos, Plaza de España, frente al albergue: 669 96 18 87. Ayuntamiento (927 29 00 02), Policía Local (609 164 048), Bar El Siglo 927 29 00 98, Bar Majuca (927 29 11 18
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Casar de Cáceres
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Casar de Cáceres
Persona encargada de atender el albergue: Ayuntamiento de Casar de Cáceres
Observaciones: Las llaves se pueden recoger en: - Oficina de Información Turística y Recepción de Peregrinos, Plaza de España, frente al albergue: 669 96 18 87. - Bar El Siglo, teléfonos: 927 29 00 98 situado en Plaza de España, - Bar Restaurante Majuca, teléfono: 927 29 11 18. - Policía Municipal, teléfono: 609 164 048. En estos lugares también se puede sellar la credencial y abonar la cuota de 5? por persona. No se hacen reservas. Para cualquier consulta: [email protected]
Vía de la plata
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
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