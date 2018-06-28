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Via de la Plata Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

Albergue Municipal de Casar de Cáceres

Disponible sin conexión
18
41
Albergue casar de caceres

Plaza de España, frente al Ayuntamiento
Casar de Cáceres (Cáceres)

Oficina de Información Turística y Recepción de Peregrinos, Plaza de España, frente al albergue: 669 96 18 87. Ayuntamiento (927 29 00 02), Policía Local (609 164 048), Bar El Siglo 927 29 00 98, Bar Majuca (927 29 11 18

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Casar de Cáceres

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Casar de Cáceres

Persona encargada de atender el albergue: Ayuntamiento de Casar de Cáceres

Observaciones: Las llaves se pueden recoger en: - Oficina de Información Turística y Recepción de Peregrinos, Plaza de España, frente al albergue: 669 96 18 87. - Bar El Siglo, teléfonos: 927 29 00 98 situado en Plaza de España, - Bar Restaurante Majuca, teléfono: 927 29 11 18. - Policía Municipal, teléfono: 609 164 048. En estos lugares también se puede sellar la credencial y abonar la cuota de 5? por persona. No se hacen reservas. Para cualquier consulta: [email protected]

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres Etapa 11

Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

km 22,8
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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