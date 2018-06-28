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Zilarraren Bidea Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa

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Casarko Udalaren Aterpetxea Cáceres

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue casar de caceres

Espainiako plaza, udaletxearen aurrean
Cáceresko Casar (Caceres)

Turismo Informaziorako Bulegoa eta Erromesen Harrera, Espainia plaza, aterpetxearen aurrean: 669961887. Udaletxea (927290002), Udaltzaingoa (609 164 048), El Siglo 927290098, Majuca taberna (927291118)

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Aterpetxearen jabegoa: Casarko Udala Cáceres

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Casarko Udala Cáceres

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Casarko Udala Cáceres

Oharrak: Giltzak hemen jaso daitezke: - Turismo Informazio Bulegoa eta Erromesen Harrera, Espainiako plaza, aterpetxearen aurrean: 669961887.- El Siglo taberna, telefonoak: 927290098, Espainiako plazan kokatua,- Majuca Taberna Taberna, telefonoa: 927291118.- Udaltzaingoa, telefonoa: 609 164 048.Leku horietan kredentziala zigilatu eta 5eko kuota ordaindu daiteke. pertsona bakoitzeko. Ez da erreserbarik egiten.Edozein kontsulta egiteko: turismoa [email protected]

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa Etapa 11

Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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