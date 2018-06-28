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Casarko Udalaren Aterpetxea Cáceres
Espainiako plaza, udaletxearen aurrean
Cáceresko Casar (Caceres)
Turismo Informaziorako Bulegoa eta Erromesen Harrera, Espainia plaza, aterpetxearen aurrean: 669961887. Udaletxea (927290002), Udaltzaingoa (609 164 048), El Siglo 927290098, Majuca taberna (927291118)
Aterpetxearen jabegoa: Casarko Udala Cáceres
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Casarko Udala Cáceres
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Casarko Udala Cáceres
Oharrak: Giltzak hemen jaso daitezke: - Turismo Informazio Bulegoa eta Erromesen Harrera, Espainiako plaza, aterpetxearen aurrean: 669961887.- El Siglo taberna, telefonoak: 927290098, Espainiako plazan kokatua,- Majuca Taberna Taberna, telefonoa: 927291118.- Udaltzaingoa, telefonoa: 609 164 048.Leku horietan kredentziala zigilatu eta 5eko kuota ordaindu daiteke. pertsona bakoitzeko. Ez da erreserbarik egiten.Edozein kontsulta egiteko: turismoa [email protected]
Zilarraren bidea
Valdesaliotik Casar de Cáceresera arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak