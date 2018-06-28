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Alberg Municipal de Casar de Càceres
Plaça d'Espanya, enfront de l'Ajuntament
Casar de Càceres (Càceres)
Oficina d'Informació Turística i Recepció de Pelegrins, Plaza d'Espanya, enfront de l'alberg: 669 96 18 87. Ajuntament (927 29 00 02), Policia Local (609 164 048), Bar El Segle 927 29 00 98, Bar Majuca (927 29 11 18
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Casar de Càceres
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Casar de Càceres
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ajuntament de Casar de Càceres
Observacions: Les claus es poden recollir en: - Oficina d'Informació Turística i Recepció de Pelegrins, Plaza d'Espanya, enfront de l'alberg: 669 96 18 87.- Bar El Segle, telèfons: 927 29 00 98 situat en Plaça d'Espanya,- Bar Restaurant Majuca, telèfon: 927 29 11 18.- Policia Municipal, telèfon: 609 164 048.En aquests llocs també es pot segellar la credencial i abonar la quota de 5? per persona. No es fan reserves.Per a qualsevol consulta: [email protected]
Via de la plata
Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres
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