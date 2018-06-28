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Via de la Plata Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres

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Alberg Municipal de Casar de Càceres

Disponible sense connexió
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Albergue casar de caceres

Plaça d'Espanya, enfront de l'Ajuntament
Casar de Càceres (Càceres)

Oficina d'Informació Turística i Recepció de Pelegrins, Plaza d'Espanya, enfront de l'alberg: 669 96 18 87. Ajuntament (927 29 00 02), Policia Local (609 164 048), Bar El Segle 927 29 00 98, Bar Majuca (927 29 11 18

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Casar de Càceres

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Casar de Càceres

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ajuntament de Casar de Càceres

Observacions: Les claus es poden recollir en: - Oficina d'Informació Turística i Recepció de Pelegrins, Plaza d'Espanya, enfront de l'alberg: 669 96 18 87.- Bar El Segle, telèfons: 927 29 00 98 situat en Plaça d'Espanya,- Bar Restaurant Majuca, telèfon: 927 29 11 18.- Policia Municipal, telèfon: 609 164 048.En aquests llocs també es pot segellar la credencial i abonar la quota de 5? per persona. No es fan reserves.Per a qualsevol consulta: [email protected]

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres Etapa 11

Etapa de Valdesalor a Casar De Càceres

km 22,8
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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