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Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos

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Albergue Municipal de Cardeñuela Riopico

Dispoñible sen conexión
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Albergue cardenuela riopico

Cardeñuela Riopico
Cardeñuela Riopico (Burgos)

661 438 093 / 660 050 594

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue: Mabel Arribas e Sergio Girón

Observacións: Completamente reformado. Atópase na parte superior do bar A Parada, do cal tamén levan a xerencia. Servizo de Bar-Restaurante. Almorzos, menús (8 euros) e ceas. Comidas varidas paellas, bocadillos, pratos individuais de pasta, pizzas, bravas, tixolas conbinadas de diversas cousas...

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
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