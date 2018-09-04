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Albergue Municipal de Cardeñuela Riopico
Cardeñuela Riopico
Cardeñuela Riopico (Burgos)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: Mabel Arribas e Sergio Girón
Observacións: Completamente reformado. Atópase na parte superior do bar A Parada, do cal tamén levan a xerencia. Servizo de Bar-Restaurante. Almorzos, menús (8 euros) e ceas. Comidas varidas paellas, bocadillos, pratos individuais de pasta, pizzas, bravas, tixolas conbinadas de diversas cousas...
Camiño Francés
Etapa de Agés a Burgos
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