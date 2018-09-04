Albergue Municipal de Cardeñuela Riopico

Cardeñuela Riopico

Cardeñuela Riopico (Burgos) 661 438 093 / 660 050 594

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Mabel Arribas y Sergio Girón

Observaciones: Completamente reformado. Se encuentra en la parte superior del bar La Parada, del cual también llevan la gerencia. Servicio de Bar-Restaurante. Desayunos, menús (8 euros) y cenas. Comidas varidas paellas, bocadillos, platos individuales de pasta, pizzas, bravas, sartenes conbinadas de diversas cosas...