Albergue Municipal de Cardeñuela Riopico
Cardeñuela Riopico
Cardeñuela Riopico (Burgos)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada
Persona encargada de atender el albergue: Mabel Arribas y Sergio Girón
Observaciones: Completamente reformado. Se encuentra en la parte superior del bar La Parada, del cual también llevan la gerencia. Servicio de Bar-Restaurante. Desayunos, menús (8 euros) y cenas. Comidas varidas paellas, bocadillos, platos individuales de pasta, pizzas, bravas, sartenes conbinadas de diversas cosas...
Camino Francés
Etapa de Agés a Burgos
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