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Camino Francés Etapa de Agés a Burgos

Albergue Municipal de Cardeñuela Riopico

Disponible sin conexión
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Albergue cardenuela riopico

Cardeñuela Riopico
Cardeñuela Riopico (Burgos)

661 438 093 / 660 050 594

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Mabel Arribas y Sergio Girón

Observaciones: Completamente reformado. Se encuentra en la parte superior del bar La Parada, del cual también llevan la gerencia. Servicio de Bar-Restaurante. Desayunos, menús (8 euros) y cenas. Comidas varidas paellas, bocadillos, platos individuales de pasta, pizzas, bravas, sartenes conbinadas de diversas cosas...

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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