Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa d'Agés a Burgos

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Municipal de Cardeñuela Riopico

Disponible sense connexió
26
0
Albergue cardenuela riopico

Cardeñuela Riopico
Cardeñuela Riopico (Burgos)

661 438 093 / 660 050 594

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mabel Arribas i Sergio Girón

Observacions: Completament reformat. Es troba en la part superior del bar La Parada, del com també porten la gerència. Servei de Bar-Restaurant. Desdejunis, menús (8 euros) i sopars. Menjars varidas paelles, entrepans, plats individuals de pasta, pizzes, braves, paelles conbinadas de diverses coses...

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Agés a Burgos Etapa 12

Etapa d'Agés a Burgos

km 23,0
Temps 04H 55’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies