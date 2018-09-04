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Alberg Municipal de Cardeñuela Riopico
Cardeñuela Riopico
Cardeñuela Riopico (Burgos)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mabel Arribas i Sergio Girón
Observacions: Completament reformat. Es troba en la part superior del bar La Parada, del com també porten la gerència. Servei de Bar-Restaurant. Desdejunis, menús (8 euros) i sopars. Menjars varidas paelles, entrepans, plats individuals de pasta, pizzes, braves, paelles conbinadas de diverses coses...
Camí Francès
Etapa d'Agés a Burgos
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