Bide Frantsesa Agesetik Burgosera
Cardeñuela Ruopikoa
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Cardeñuella Rivikoko Udal Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Cardeñuela Ruopikoa
Cardeñuela Rivico (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Kudeaketa pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mabel Arribas eta Sergio Girón
Oharrak: Erabat erreformatua. La Parada tabernaren goialdean dago, gerentzia ere badaramala. Taberna-Jatetxe Zerbitzua. Gosariak, menuak (8 euro) eta afariak. Paella jana, ogitartekoak, pasta-plater indibidualak, pizzak, bizarrak, zartaginak, hainbat gauzatako sartenak...
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