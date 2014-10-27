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Camiño Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios

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Albergue Municipal de Calzadilla de Cózaa

Dispoñible sen conexión
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Albergue municipal calzadilla de la cueza

Rúa Maior, 1
Calzadilla de Cózaa (Palencia)

670 558 954

Propiedade do albergue: Municipal. Concello de Cervatos de la Cueza

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Cervatos de la Cueza

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal do Concello

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios Etapa 16

Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios

km 26,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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