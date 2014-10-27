Albergue Municipal de Calzadilla de la Cueza

Calle Mayor, 1

Calzadilla de la Cueza (Palencia) 670 558 954

Propiedad del albergue: Municipal. Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza

Persona encargada de atender el albergue: Personal del Ayuntamiento

Observaciones: