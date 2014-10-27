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Camino Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios

Albergue Municipal de Calzadilla de la Cueza

Disponible sin conexión
16
44
Albergue municipal calzadilla de la cueza

Calle Mayor, 1
Calzadilla de la Cueza (Palencia)

670 558 954

Propiedad del albergue: Municipal. Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza

Persona encargada de atender el albergue: Personal del Ayuntamiento

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios Etapa 16

Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios

km 26,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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