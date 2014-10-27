Camino Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios
Calle Mayor, 1
Albergue Municipal de Calzadilla de la Cueza
Disponible sin conexión
1644
Calle Mayor, 1
Calzadilla de la Cueza (Palencia)
Propiedad del albergue: Municipal. Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza
Persona encargada de atender el albergue: Personal del Ayuntamiento
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios
km 26,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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