Bide Frantsesa Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa
Kale Nagusia, 1
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Calzadilla de la Cueza udal aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
Kale Nagusia, 1
Calzadilla de la Cueza (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Udalarena. Cervatos de la Cuerako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Cervatos de la Cuerako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Udaleko langileak
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 16
Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa
km 26,6
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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