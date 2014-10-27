Camí Francès Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers
Carrer Major, 1
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Alberg Municipal de Calzadilla de la Cogui
Disponible sense connexió
90
Carrer Major, 1
Calzadilla de la Cogui (Palència)
Propietat de l'alberg: Municipal. Ajuntament de Cervatells de la Cogui
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Cervatells de la Cogui
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de l'Ajuntament
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión dels Comtes a Terradillos dels Templers
km 26,6
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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